МВД обозначило обязательные требования к авто при техосмотре

МВД обозначило обязательные требования к авто при техосмотре
МВД обновил список требований к авто при техосмотре. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В российском МВД обновили список требований к безопасности автомобиля при прохождении процедуры техосмотра, добавив в него несколько десятков пунктов.

Как сообщает ТАСС, в документе говорится, что автомобилисты не смогут пройти техосмотре, если в их машинах подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот рулевого колеса. Также должен проверяться стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла и наличие ремней безопасности.

В автобусах должен быть тахограф или устройство регистрации режима труда и отдыха водителей. Также техосмотр не будет проведен, если у автомобиля сломаны стеклоочистители и стеклоомыватели, нарушена целостность внешних световых приборов, не хватает болтов и гаек для крепления дисков и ободьев колес.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минтранс внесет изменения в требования к фотосъемке автомобилей при техосмотре.

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