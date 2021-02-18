Грабители магазина в «Заневском Каскаде» оказались причастны к целому ряду преступлений

Полицейские задержали еще одного участника грабежа магазина одежды в ТРК «Заневский Каскад», а также установили их причастность еще к целому ряду преступлений.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу, вечером 6 февраля двое неизвестных открыто похитили женскую парку и два пальто из магазина в ТРК. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ о грабеже.

Оказалось, что злоумышленники в течение недели ограбили два магазина в торговых центрах на Пражской улице. Они открыто похищали одежду и убегали из помещений. Оба подозреваемых задержаны.

Полицейские считают, что в преступную группу могут входить и другие соучастники, а также, что они могут быть причастны к другим эпизодам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестные «заминировали» дом на Таврической со взломанного телефона петербурженки.