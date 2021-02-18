В аэропорту Пулково на 2,5 часа задержали рейс в Иваново

Сегодня в петербургском аэропорту Пулково задерживается один рейс. Пассажирам, которые хотели утром улететь в Иваново, придется ждать лишние два с половиной часа.

Об этом стало известно в четверг, 17 февраля. Как сообщается на сайте Пулково, задержан рейс 7R 103 маршрутом Петербург — Иваново. Рейс выполняет авиакомпания «РусЛайн». Планировалось, что самолет покинет Пулково в 10:25 утра, но его задержали на два с половиной часа. Теперь время вылета назначено на 13:00. Причины задержки рейса не уточняются.

Все остальные рейсы, судя по онлайн-табло аэропорта, вылетят в назначенное время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково 17 февраля задерживается рейс в Тамбов. Рейс выполняла так же авиакомпания «РусЛайн».