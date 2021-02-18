Барбара Брыльска отреагировала на смерть Андрея Мягкова

Актриса Барбара Брыльска высказалась о смерти артиста.

Она призналась, что очень любила коллегу и что после известия о его смерти расплакалась.

«Он был прекрасным актером, прекрасным человеком», — цитирует его слова РИА «Новости».

Андрей Мягков и Барбара Брыльска вместе снимались в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также в его продолжении, вышедшем на экраны в 2007 году.

Актера, которому было 82 года, стало известно в четверг, 18 февраля. По предварительным данным, причиной смерти легенды могла стать острая сердечная недостаточность. Где и когда будет проходить прощание с ним, пока неизвестно.

Андрей Мягков сыграл множество ролей в театре и кино, но всенародную славу ему принесли главные роли в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «Гараж» и «Служебный роман».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что не стало советского и российского актера Андрея Мягкова. В памяти российского телезрителя он остался Женей Лукашиным, старшим статистиком Новосельцевым и Юлием Капитонычем Карандышевым. На экранах он превращался из героев-идеалистов в бандитов, а из обывателей – в махинаторов.