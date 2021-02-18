В Петербурге и других регионах России задержали членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Петербурге и других регионах России задержали членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники ФСБ. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сотрудники ФСБ провели операции по задержании особо опасных преступников, которые входят в состав запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Возбуждены уголовное дела.

Как сообщает пресс-служба ФСБ России, задержания прошли в Петербурге, Москве, а также в республиках Крым, Башкортостан, Дагестан, Приморском, Краснодарском краях и в Орловской, Калужской, Ивановской областях.

Следствие установило, что задержанные распространяли среди россиян воинствующую идеологию. Кроме этого, они занимались вербовкой жителей страны в свои ряды. Преступники призывали к свержению светских правительств насильственным путем.

Сотрудники ФСБ изъяли у террористов пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. В отношении семерых человек возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что грабители магазина в «Заневском Каскаде» оказались причастны к целому ряду преступлений.

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