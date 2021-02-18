Песков оценил идею лишать гражданства за призывы к санкциям против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение режиссера Никиты Михалкова лишать гражданства тех, кто призывает к санкциям против России.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Песков назвал данную тему актуальной.

«Наверняка, когда мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления разного рода рестрикциями, то, конечно, эта тема весьма актуальна», – пояснил представитель Кремля.

Кроме этого, он добавил, что подобное предложение было высказано не впервые. Однако свое мнение политик не стал высказывать по данному вопросу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Макаров раскритиковал депутатов Петербурга за встречу с главой МИД Финляндии. Спикер отметил, что встреча была тайной, а на таких мероприятиях, как отмечает Макаров, дипломаты проводят враждебную политику.