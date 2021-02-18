Власти Украины продлили карантин до конца апреля

Карантин на Украине продлевается до 30 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал глава Минздрава страны Максим Степанов.

По его словам, Украине удалось стабилизировать ситуацию с распространением новой болезни. В связи с этим решено ввести адаптивный карантин до 30 апреля и возобновить действие карантинных зон.

Как сообщил ТАСС, документ также предлагает продлить до 30 апреля режим ЧС по всей стране.

С начала пандемии на Украине выявлен 1 326 891 случай инфицирования коронавирусом, 26 017 человек не смогли побороть болезнь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кабмин Украины запретил регистрировать в стране российские препараты от COVID-19.