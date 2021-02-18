Юлия Меньшова раскрыла причину ухода с Первого канала

Юлия Меньшова раскрыла причину ухода с Первого канала
Юлия Меньшова рассказала об уходе с Первого канала. Фото: скриншот YouTube/ Надежда Стрелец

Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова назвала истинную причину своего ухода из передачи «Сегодня вечером» на Первом канале.

Звезда отметила в интервью Надежде Стрелец в новом выпуске на YouTube, что причина такого решения не кроется во взаимоотношениях с шоуменом Максимом Галкиным, вместе с которым она вела программу на протяжении двух лет.

Меньшова призналась, что она решилась на уход из-за тяжелых отношений с редакцией, которая работала над созданием передачи. Актриса была не согласна с тем, какие методы они использовали для получения высоких рейтингов.

Спустя полгода ведущая решила, что ей такой формат не подходит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Юлия Меньшова довела до слез Агату Муцениеце. Звезды говорили об отношениях и вспомнили свои непростые истории.

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