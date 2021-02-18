На Петропавловской заметили загорающих людей

Ни холод, ни ветер не останавливают любителей загорать. Фото: Pixabay

Ни холод, ни ветер не останавливают любителей загорать. Фото: Pixabay

Любителей солнца не остановили сильные морозы и ветер.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 февраля, заметили оголенных людей на Петропавловской крепости. Очевидцы поделились соответствующими фотографиями в социальных сетях.

На снимках видно, что сразу несколько человек стоят без одежды у стен крепости. Их не смутили ни холод, ни ветер, ведь на небе появилось солнце.

Напоминаем, что сейчас в Санкт-Петербурге минус 14 градусов, ветер, гуляющий по улицам города, разгоняется до четыре метров в секунду. Спасатели отмечают, что будет холодать, так что стоит теплее одеваться. Также они запрещают выходить на лед, иначе смельчакам придется выплатить штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 19 февраля. Ночь пройдет без существенных осадков, в дневное время возможен небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.