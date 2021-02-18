Самолет должен вылететь в Занзибар из Петербурга в 22 часа

Рейс должен был состояться еще ранним утром, но борт так и не оторвался от земли.

Самолет, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Занзибар еще в четыре часа утра, кажется, покинет Пулково в 22 часа сегодня, 18 февраля. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Вылет воздушного судна откладывали за день несколько дней по непонятной причине. Тем временем 332 пассажира, прибывшие в Пулково ранним утром, были вынуждены ждать непонятно чего на протяжении долгих часов. На данный момент людей обеспечили едой, напитками и местом для отдыха, а Северо-Западная транспортная прокуратура пообещала разобраться, в чем дело.

На табло сказано, что вылет назначен на 22 часа. Остается надеяться, что полет все-таки состоится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержкой рейса из Петербурга в Занзибар занялась транспортная прокуратура.