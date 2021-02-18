Евросоюз готовит санкции против России из-за Навального

Эту меру должны поддержать 27 стран, но пока непонятно, к какому решению они придут.

Представители стран ЕС обсуждать возможность введения новых санкций против России в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня, 18 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По предварительным данным, ограничения введут в отношении ряда должностных лиц и организаций, так как Евросоюз не намерен «сжигать все мосты с Москвой». Чтобы санкции вступили в силу, их должны поддержать все страны, входящие в ЕС. На данный момент многие заявили, что готовы вводить ужесточения.

Напоминаем, что Навальному заменили условный срок на реальный, что вызвало споры не только в России, но и за ее пределами. Лидеры европейских стран призывают отпустить оппозиционера, так как считают его арест политически мотивированным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минюст считает требование ЕСПЧ освободить Навального неправомерным.