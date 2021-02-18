Попова рассказала об отсутствии распространения британского штамма коронавируса в России

Нужно привить как можно больше горожан. Фото: pixabay.com

Нужно привить как можно больше горожан. Фото: pixabay.com

Специалисты делают все, чтобы не допустить его распространения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не распространен британский штамм коронавируса. Для предотвращения его распространения делается все возможное. Об этом она рассказала в эфире канала «Россия 1».

» Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто, вернувшись из какой-либо, из любой поездки, заболел, проявил какие-то симптомы. И пока это единичные находки»,

— объяснила глава ведомства.

Она добавила, что обе зарегистрированные в стране вакцины доказали свою эффективность против британского штамма. Попова также убеждена, что до России не добрались южноафриканские и бразильские штаммы коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова заявила о большом риске заражения коронавирусом. Она просит россиян соблюдать меры предосторожности и не забывать о пандемии.