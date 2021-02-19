Вирусолог Центра Гамалеи дал прогноз по коронавирусу весной

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал, что весеннее потепление может повлиять на динамику заболеваемости коронавирусом из-за увеличения социальной активности людей.

Он отметил, что люди будут больше гулять, ходить, перемещаться.

«Социальная активность может увеличиться, и это может увеличить число заболевших», – сказал он в разговоре с радио Sputnik.

По словам вирусолога, несмотря на снижение заболеваемости в России, расслабляться рано.Также он отметил, что важны два фактора: приобретение естественного иммунитета и вакцинация.

С начала пандемии в России выявлено 4 125 598 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 926 летальных исходов, выздоровели 3 661 312 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вероятность встретить коронавирус в России все еще высока. Она отметила, что эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего, поэтому нужно быть начеку.