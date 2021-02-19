Утром пятницы петербуржцы стоят в 4-балльных пробках

Жители Северной столицы выехали на работу, о чем свидетельствует ситуация на городских трассах.

В пятницу, 19 февраля, к 8:30 часам утра на дорогах города собрались 4-балльные пробки. Согласно данным сервиса «Ядекс.пробки», к 9 часам утра ситуация ухудшится до 5 баллов.

Так, движение затруднено на Невском проспекте, Кантемировской и Народной улицах, Кушелевской дороге, набережной Обводного канала, улице Академика Лебедева, проспекте Косыгина, Дворцовой, Свердловской и Октябрьской набережных,

Красным отмечены участки на Советском и Дальневосточном проспектах, Таллинском шоссе, набережной Кутузова, Каменноостровском проспекте и Воздухоплавательной улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидаются небольшой снег и -11 градусов.