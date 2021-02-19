Ограждения трех набережных в Петербурге восстановили после ДТП

Специалисты петербургского «Мостотреста» завершили работы по восстановлению перильных ограждений на трех набережных города, которые пострадали в результате нескольких ДТП.

Так, восстановительные работы проведены на Октябрьской и Петроградской набережных, а также на набережной Макарова. Возмещения расходов на ремонт будут добиваться от страховых компаний автовладельцев.

«Сумма ущерба может составлять от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), после нескольких аварий в начале года «Мостотрест» устанавливал временные ограждения взамен сбитых. Сбитые секции оказались непригодны для повторного использования.

В настоящее время выполняются работы по созданию новых чугунных оград. На это может уйти не одна неделя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль сбил ограждение и улетел в Неву на набережной Макарова.