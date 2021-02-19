Песков рассказал, почему у Путина нет генеральского звания

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему Владимир Путин до сих пор полковник, а не генерал.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. По словам представителя Кремля, звание наверняка заслужено российским лидером многократно, однако Путин сосредоточен на рабочих вопросах, сейчас это для него не в приоритете.

Как сообщили «РИА Новости», Песков не смог уточнить, является президент полковником в запасе или в отставке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин присвоил генеральские звания ряду сотрудников силовых ведомств.