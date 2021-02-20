Полиция задержала супругу смотрителя маяка «Толбухин» в Кронштадтском районе

Полиция задержала супругу смотрителя маяка «Толбухин» в Кронштадтском районе
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: pixabay

Сотрудники полиции задержали супругу смотрителя маяка в Кронштадтском районе Петербурга по подозрению в нападении на него с ножом.

Инцидент произошел 18 февраля. В полицию поступило сообщение о колото-резаном ранении, полученным 49-летним начальником маяка Толбухин.

Пострадавшего мужчину с территории маяка увезли в больницу в тяжелом состоянии. По его словам, на него напали трое неизвестных.

На следующий день полиция задержала 41-летнюю супругу потерпевшего, которая работает техником маяка. По предварительной информации, накануне вечером после распития спиртных напитков, в результате внезапно возникшей ссоры, женщина ранила своего супруга ножом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Горбунки трое мужчин решили конфликтным способом найти виновного в прорыве воды. Коммунальная авария завершилась дракой и попаданием в больницу.

Кронштадтский район маяк уголовное дело


 

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