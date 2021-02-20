В Москве мать двоих детей отправили в больницу после обнаружения их мертвыми

В Москве мать двоих детей отправили в больницу после обнаружения их мертвыми
Фото: Pixabay

Страшное инцидент случился на северо-востоке Москвы в одной из квартир жилого дома в Ясном проезде. Обнаружены тела двух несовершеннолетних детей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, на данный момент организована проверка по факту случившегося. По предварительной информации, скончались 3-летний мальчик и 11-летняя девочка. Брат с сестрой проживали в квартире вместе с родителями. После инцидента мать детей доставили в медицинское учреждение.

Уточняется, что женщина сама убила своих детей, затем пыталась нанести ущерб и себе. Ее госпитализировали в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент к расследованию подключили правоохранительные органы. К месту происшествия уже приезжал прокурор Северо-Восточного административного округа Тимур Брудастов и Бабушкинский межрайонный прокурор Артем Тарасов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция нашла пропавшего 8-летнего мальчика возле станции метро «Спортивная».

москва несовершеннолетние обнаружение трупа смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы три неочевидных симптома рака ротовой полости
Петербуржцев приглашают на выставку тюльпанов и сирени в Ботаническом саду ...
В Москве мать двоих детей отправили в больницу после обнаружения их мертвыми
Жителей России ожидают аномальные холода на февральские праздники
Из российской тюрьмы вышел участник одной из самых опасных банд 90-х
Полиция нашла пропавшего 8-летнего мальчика возле станции метро «Спортивная»
Петербургские стационары начнут плановый прием пациентов с 22 февраля
Льготную ипотеку разрешат оформлять на строительство частного дома