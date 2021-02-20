Названы три неочевидных симптома рака ротовой полости

Названы три неочевидных симптома рака ротовой полости
Ученые перечислили признаки рака в ротовой полости. Фото: Pixabay

Ученые нашли способ определения смертельного заболевания по трем неочевидным симптомам. О раке ротовой полости рассказал врач-онколог Михаил Мяснянкин в эфире Пятого канала.

По словам специалиста, врачи обращают внимание на показывания в области неба у пациента, а также на онемение в области верхней или нижней губы. В таких случаях у больного проявляются различные боли. Кроме этого, подобные ощущения возникают на поздних стадиях онкологии. Связаны они с развитием опухоли в нервных окончаниях и сосудистых пучках.

Кроме этого, об опасном заболевании могут говорить налет и смена цвета слизистой, раны и язвы на языке, а также в других частях ротовой полости. Михаил Мяснянкин заключил, что любые изменения свидетельствуют о сбоях в организме.

Вызывают обычно такие симптомы употребление алкоголя, курение, жевательные смеси и различные травмы рта, – например от протезов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач рассказал, у кого онкология развивается быстрее всего.

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Названы три неочевидных симптома рака ротовой полости
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