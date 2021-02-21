Стало известно о жертвах при стрельбе возле магазина оружия в США

Американском штате Луизиана стрельба рядом с магазином оружия обернулась трагедией. Во время инцидента скончались несколько человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 21 февраля. Как сообщает телеканал Fox8 со ссылкой на местные власти, стрельба произошла недалеко от аэропорта в Новом Орлеане. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции.

Отмечается, что сам инцидент произошел возле оружейного магазина. На данный момент известно о нескольких погибших. Информация о других пострадавших уточняется. Спецслужбы проводят проверку. Кроме этого, личности скончавшихся не установлены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что ледяной шторм на юге США унес жизни 47 человек. Больше всего людей погибло в Техасе, жители которого остались без электричества из-за последствий шторма. По словам спасателей, число жертв продолжит расти.