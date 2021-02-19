Ледяной шторм на юге США унес жизни 47 человек

Жертвами морозов и снегопадов в Соединенных Штатах стали не менее 47 человек. Экстренные службы предполагают, что число погибших может увеличится.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты, больше всего людей погибло в Техасе, жители которого остались без электричества из-за последствий шторма. По словам спасателей, число жертв продолжит расти.

В настоящее время в штате работает всего 60% мощностей. Из-за аномальных морозов замерзли скважины, трубопроводы газа и ветряные турбины. По сообщениям властей, систему коммуникаций восстановят после выходных. Миллионы человек находятся дома без электричества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате пожара в зоомагазине в США погибли около 100 животных.