«Бузова не будет лежать рядом с Михалковым»: Барецкий раскрыл детали кладбища для звезд

&#171;Бузова не будет лежать рядом с Михалковым&#187;: Барецкий раскрыл детали кладбища для звезд
Барецкий хочет вернуться к "старому" Ленинграду. Фото: instagram.com/stas_bareckiy

Известный шоумен Стас Барецкий внес поправки в свой скандальный проект специального кладбища для отечественных звезд. Он считает, что мертвых знаменитостей можно поделить на группы.

Барецкий является владельцем двух гектаров земли за МКАД. Теперь он намерен раздать эту землю.

Бизнесмен рассказал в в интервью «Пятому каналу», что земельный участок будет разделен на сектора и аллеи для певцов, актеров и режиссеров. Заслуженные артисты займут более выгодные места.

«Бузова не будет лежать с Михалковым, если она этого не хочет», — заявил музыкант.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Стас Барецкий разбил свою «Ладу» в ДТП на Воскресенской набережной.

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