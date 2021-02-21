За сутки коронавирус выявили у 996 петербуржцев

За сутки коронавирус выявили у 996 петербуржцев
Жителей просят использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге ежедневно обновляют данные о числе случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки болезнь выявили у 996 жителей.

Об этом стало известно в воскресенье, 21 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, город занял второе место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России. Лидирует в указанном списке Москва — 1 602 новых ковид-пациента. Следом идет Московская область, где за последние 24 часа выявили 735 инфицированных. В Ленобласти болезнь подтвердилась еще у 185 жителей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 205 тыс. петербуржцев . Полностью завершили двухуровневый цикл вакцинации 59 тыс. жителей.

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