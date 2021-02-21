МИД Австрии призвал не вводить жесткие санкции против России

МИД Австрии призвал не вводить жесткие санкции против России
Арест Навального стал поводом для ввода санкций. Фото: скриншот Instagram

В стране считают, что не нужно «рубить сук, на котором ЕС сам сидит».

Глава МИД Австралии Александер Шалленберг заявил, что поддерживает решение о введение санкции против России, но хочет, чтобы они были грамотные с политической точки зрения и надежными – с юридической. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

Шалленберг считает, что нельзя «рубить сук, на котором ЕС сам сидит». Он надеется, что реакция будет соразмерной на ситуацию вокруг Навального. Так, могут запретить въезд и заморозить активы некоторых лиц.

«Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно»,

— пояснил Шалленберг свою позицию.

Таким образом, МИД Австрии не собирается отказываться от сотрудничества с Россией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евросоюз готовит санкции против России из-за Навального.

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