МИД Австрии призвал не вводить жесткие санкции против России

В стране считают, что не нужно «рубить сук, на котором ЕС сам сидит».
Глава МИД Австралии Александер Шалленберг заявил, что поддерживает решение о введение санкции против России, но хочет, чтобы они были грамотные с политической точки зрения и надежными – с юридической. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.
Шалленберг считает, что нельзя «рубить сук, на котором ЕС сам сидит». Он надеется, что реакция будет соразмерной на ситуацию вокруг Навального. Так, могут запретить въезд и заморозить активы некоторых лиц.
«Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно»,
— пояснил Шалленберг свою позицию.
Таким образом, МИД Австрии не собирается отказываться от сотрудничества с Россией.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евросоюз готовит санкции против России из-за Навального.