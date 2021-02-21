Специалисты ИТМО выяснили, как освещение в классах и офисах влияет на здоровье

В проекте приняли участие студенты и преподаватели ведущих мировых вузов и европейских архитектурных школ в области светового дизайна. Фото: пресс-служба ИТМО

В проекте приняли участие студенты и преподаватели ведущих мировых вузов и европейских архитектурных школ в области светового дизайна. Фото: пресс-служба ИТМО

Количество света в помещении может негативно сказаться на здоровье и трудоспособности человека. Неправильное освещение нарушает выработку гормона мелатонина.

К такому выводу пришли петербургские студенты и преподаватели международной программы магистратуры «Световой дизайн» Университета ИТМО. Они вместе с ведущими мировыми вузами изучили влияние искусственного света на людей в офисах во время пандемии. Об этом говорится в пресс-службе учебного заведения.

Оказалось, что неправильное освещение может повлиять на психоэмоциональное состояние, физиологию и циркадные ритмы организма. За это отвечает гормон мелатонин, который плохо вырабатывается при искусственном свете.

«Так яркий холодный свет способствует пробуждению и настраивает на работу. Мягкий теплый, наоборот, расслабляет, успокаивает. Все эти и другие нюансы необходимо учитывать при организации искусственного освещения в классах, аудиториях и офисах», – пояснили эксперты ИТМО.

В итоге, молодые ученые планируют создать проект, который позволит создать идеальные условия для освещения помещений. Это позволит лампочкам позитивно влиять на здоровье людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские ученые нашли препарат, облегчающий симптомы Альцгеймера.