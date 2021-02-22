Отдышка и затрудненное дыхание могут стать признаками тромбоза

Немецкие специалисты перечислили признаки, который могут указывать на тромбоз у пациента. Симптомы оказались необычными, но опасными.

Как сообщает Focus, обычно заболевание характеризуется нарушением свертываемости крови, а также повреждением внутренней сосудистой стенки или замедлением кровотока. Чаще всего пациенты, испытывающие мышечные боли, недуги в икрах, судороги, получают диагноз тяжелого тромбоза. При этом болезнь может развиваться более неожиданно.

У некоторых пациентов встречается тихий тромбоз. Данный диагноз является опасной стадией заболевания, когда у пациента происходит внезапная закупорка ветвей или ствола легочной артерии тромбом. Характерными симптомами являются затрудненное дыхание, отдышка и проблемы с кровообращением, которые приводят к обморокам.

В таких случаях специалисты рекомендуют обращаться к врачам и проходить исследования. Данные меры позволят предотвратить сердечную недостаточность.

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