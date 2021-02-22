Более тысячи машин убирают Петербург ночью от снега

В Северной столице дорожные службы продолжают борьбу с осадками. Работа на дорогах города не прекращается даже ночью. На улицы вышли 1 тыс. 204 единицы техники для чистки снега.

Как сообщает пресс-служба Смольного, для уборки также задействованы почти 400 сотрудников ручного труда. Они чистят снег, после того как в городе за воскресенье, 21 февраля, выпало более 20 сантиметров осадков.

В скверах, парках и бульварах Северной столицы также продолжаются работы. Для этого были выделены 361 садовник и 92 единицы специальной техники.

В общей сложности, за зиму из города было вывезено 750 тыс. кубометров снега.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы пожаловались на разбитые стекла автомобилей от уборки снега. По словам пострадавших, специалисты ручного труда используют уборочный транспорт на слишком большой скорости.