В Петербурге за сутки нашли тысячу новых случаев коронавируса

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 957 человек.

Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 361 607 горожан. Сейчас в городе насчитывается 62 783 активных больных. Стоит отметить, что выздоровели уже 287 990 переболевших пациента, в том числе 1018 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди российских регионов стала Москва, где заболели еще 1723 человека. На втором месте Северная столице, а на третьем месте оказалась Московская область с 728 случаями. В Ленинградской области в статистику вошли 183 новых случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число пациентов с COVID-19, обратившихся к врачам в Петербурге, резко выросло.