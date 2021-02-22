В Лосево заметили редкого водяного воробья

Оляпка включена во многие региональные Красные Книги России.

В Приозерском районе Ленинградской области заметили редкого водяного воробья – оляпку. Фотографиями птицы поделилась Ирина Морозова в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Птицы СПб и России».

Фотограф встретила оляпку у реки в Лосево еще 18 февраля. Тогда в регионе было очень холодно: температура воздуха опустилась до минус 17 градусов. Несмотря на это, птица отлично себя чувствовала. Она плавала и ныряла так, будто для этого самый сезон.

Напоминаем, что водяного воробья нечасто встретишь, птица даже занесена во многие региональные Красные Книги России. Ее принято считать национальной птицей Норвегии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге заметили редкую птицу.