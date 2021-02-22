Врачи рассказали, в каком случае опасен витамин D

Эксперты отметили, что витамин, потребляемый в виде БАДов, может вызвать аллергию.

Терапевты заявили, что витамин D может быть опасен, если употреблять его в виде БАДов. Они уверяют, что это чревато аллергической реакцией, пишет «360».

Специалисты поясняют, что сам по себе витамин не аллергичен, но производители довольно часто используют добавки, чтобы улучшить вкусовые качества препаратов. Из-за это и бывают различные непредвиденные реакции. Врачи советуют не назначать себе витамины самостоятельно и консультироваться со специалистами.

Из-за переизбытка витамина D бывает зуд кожи, головная боль и тошнота. Терапевты надеются, что граждане будут вдумчиво принимать препараты и соблюдать их суточную норму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт перечислил необычные симптомы дефицита витамина D. В частности, к таковым относятся аритмия сердца, апатия, слезливость, высокое кровяное давление, усталость, вздутие живота, раздраженный кишечник, сухой кератоконъюнктивит.