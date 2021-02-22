В Испании произошло групповое изнасилование на вечеринке со звездами

В Испании произошло групповое изнасилование на вечеринке со звездами
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Собравшие также нарушили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

В Испании расследуют групповое изнасилование, которое произошло на вечеринке со звездами реалити-шоу La isla de las tentaciones («Остров искушений»). Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что в полицию обратилась девушка, заявившая, что ее угостили странным напитком, после которого она начала терять сознание. В таком состоянии пострадавшую принуждали к сексуальным связям с пятью или шестью мужчинами.

Отмечается, что на вечеринку жаловались местные жители. Они отмечали, что в доме как будто была оргия и люди не соблюдали меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге разыскивают водителя, изнасиловавшего девушку в Купчино. Мужчина предложил подвезти девушку, а в конце поездки набросился на нее.

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