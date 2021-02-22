Скорая и полиция прибыли к аварии с такси на Долгоозерной

Скорая и полиция прибыли к аварии с такси на Долгоозерной
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе Петербурга произошла ДТП с участием такси. К месту столкновения оперативно прибыли полиция и скорая помощь.

Авария случилась в понедельник, 22 февраля, у дома № 14 по Долгоозерной улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить темная легковушка и такси «Ситимобил». По словам очевидцев, водитель служебного авто вышел из машины и начал кричать, размахивая руками.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Land Rover смялся в «гармошку» после ДТП с грузовиком на КАД.

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