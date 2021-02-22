Пьяный мужчина упал с Сенного моста на лед и попал в реанимацию

Пьяный мужчина упал с Сенного моста на лед и попал в реанимацию
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Нетрезвый мужчина попал в больницу после падения с пешеходного Сенного моста на замерзший канал Грибоедова.

Инцидент произошел в понедельник, 22 февраля. Мужчину доставили в реанимацию с серьезными травмами, характерными для падения с высоты. Медики Мариинской больницы диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей основания черепа, а также отметили запах алкоголя.

Как сообщила «Фонтанка», пострадавший смог назвать свое имя и возраст — 26 лет. Сейчс он находится в шоковой реанимации в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали рыбаков, чей снегоход провалился под лед в Ленобласти.

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