Невеста Роналду снялась обнаженной, прикрыв тело лишь сумкой

Модель Джорджина Родригес, невеста футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, снялась обнаженной.

Новый снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она позировала перед камерой полностью обнаженной, прикрывая интимные части тела брендовой сумкой. Модель продемонстрировала сияющую кожу и соблазнительные изгибы тела.

За сутки пост набрал более 2,6 млн лайков.

Футболист и модель встречаются на протяжении пяти лет. Звездная пара воспитывает ребенка, который стал четвертым наследником Роналду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роналду сделал предложение возлюбленной во время вечеринки, которую организовала она. Девушка ответила согласием.