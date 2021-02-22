Ковид-ограничения в Великобритании начнут снимать с 8 марта

В Великобритании планируют снять все коронавирусные ограничения к 21 июня. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Так, первые ограничения будут отменены 8 марта. Будут открыты школы и разрешены встречи под открытым небом с одним посторонним человеком. С 29 числа на улице разрешат встречаться компаниям по шесть человек, смогут начать работу открытые спортивные сооружения. Затем уже будут открыты непродовольственные магазины и прочие заведения.

Как сообщило издание The Guardian, предполагается, что к 21 июня будут сняты все ограничения.

На данный момент в Великобритании бушует мутация коронавируса. В России такой проблемы пока не замечено. Единственный случай носителя британского штамма в стране был выявлен еще до нового года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до середины марта.