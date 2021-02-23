Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 11,5 тысяч человек

Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 11,5 тысяч человек
В Петербурге продолжаются обследования на коронавирус. Фото: pixabay

Петербуржцы продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 11 579 человек.

Об этом стало известно сегодня, 23 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 2 747 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

С октября на портале #мывместе зарегистрирован 1 401 петербургский волонтер. Из них прошли обучение и получили аккредитацию 1 139 человек. Они помогают во время пандемии другим людям. Нуждающиеся жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

С осени 172 693 человека получили гуманитарную помощь, им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что недельная заболеваемость COVID в Петербурге снизилась на 10%.

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