Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 11,5 тысяч человек

Петербуржцы продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 11 579 человек.

Об этом стало известно сегодня, 23 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 2 747 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

С октября на портале #мывместе зарегистрирован 1 401 петербургский волонтер. Из них прошли обучение и получили аккредитацию 1 139 человек. Они помогают во время пандемии другим людям. Нуждающиеся жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

С осени 172 693 человека получили гуманитарную помощь, им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что недельная заболеваемость COVID в Петербурге снизилась на 10%.