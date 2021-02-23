В Петербурге зафиксировано 913 новых случаев коронавируса

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 913 человек.

Об этом сегодня, 23 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 10 875 местных жителей. Сейчас в городе насчитывается 61 932 активных больных. При этом 289 713 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1723 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Северная столице, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 180 новых случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что недельная заболеваемость COVID в Петербурге снизилась на 10%.