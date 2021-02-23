Коронавирус в Ленобласти подхватили еще 180 человек

Коронавирус в Ленобласти подхватили еще 180 человек
При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Ленобласти зафиксировано 180 случаев коронавируса. Днем ранее было 183 случая.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса во вторник, 23 февраля. Кроме того, 94 пациента смогли вылечиться от болезни и уже выписались. Есть и печальная статистика: коронавирус унес жизни девяти человек.

С начала пандемии в Ленинградской области выявили 35 266 случаев COVID-19, при этом 31 690 пациентов уже выздоровели, а число летальных исходов достигло 599.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост новых случаев составил 0,35%.

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