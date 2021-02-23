Хоккейную академию имени Валерия Харламова открыли в Петербурге

Хоккейную академию имени Валерия Харламова открыли в Петербурге
В Петербурге открыли академию хоккея имени Харламова. Фото: gov.spb.ru

Во Фрунзенском районе Петербурга состоялась церемония открытия Академии хоккейного мастерства, которую назвали в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. Об этом сообщили в Смольном во вторник, 23 февраля.

В здании академии есть спортивно-учебный центр и крытая ледовая арена. Вместимость ледовой арены составляет 120 человек во время массовых катаний и 50 во время хоккейных тренировок.

Ожидается, что в скором времени начнется благоустройство близлежащей территории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области для жителей Мурино и Тосно построят новые спортивные комплексы, в которых будут ледовые арены и тренажерные залы. Объекты будут готовы к 2023 году. Строительство спорткомплексов пройдет в рамках государственно-частного партнерства.

академия хоккея имени Харламова фрунзенский район хоккей


 

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