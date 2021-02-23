В Петербург придет первая оттепель

В Петербург придет первая оттепель
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

К вечеру среды, 24 февраля, атмосферное явление накроет Северную столицу.

Подробности рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, мощный атлантический циклон «Дитер» пройдёт над северо-западом России и принесет в Петербург первые февральские оттепели. Вечером 23 февраля, в городе ожидаются снегопад и метель, но уже завтра будет идти мокрый снег. Не исключено, что пройдет ледяной дождь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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