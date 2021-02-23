Наибольшая безработица во время пандемии наблюдалась в Испании и Греции

Наибольшая безработица во время пандемии наблюдалась в Испании и Греции
Многие страны столкнулись с ростом безработицы. Фото: pixabay

Россия заняла позицию в середине списка.

Аналитики выяснили, в каких странах самый низкий и высокий уровень безработицы во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Лучше всего дела обстояли в Чехии в четвертом квартале 2020 года. Там без работы остались 3% населения. Также мало безработных нашлось в Польше, Нидерландах, Белоруссии, Венгрии и некоторых других странах. Там доля безработицы не превышала 4,5%.

Хуже всего дела складывались у греков и испанцев. Там без работы остались более 16% населения. Что касается России, то наша страна заняла 18-е место в списке с долей безработных в 6,1%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Греции зарегистрировали несколько случаев серьезных осложнений после вакцинации от COVID-19.

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