Критик Соседов возмутился из-за многомиллионных гонораров Максима Галкина

Он считает, что такие заработки являются незаслуженными.

Музыкальный критик Сергея Соседов высказался по поводу заработков юмориста Максима Галкина. Он заявил, что не считает многомиллионные гонорары заслуженными. Своим мнением критик поделился на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Соседов отметил, что если у человека есть талант, это еще не значит, что он должен получать огромные суммы. Критик считает несправедливым мир, в котором те, у кого меньше талантов, вынуждены «прозябать».

«Если тебе дан талант, ты должен его дарить, а не брать за это миллиарды и строить замки»,

— уверен Соседов.

Критик считает, что заработанные деньги звездам стоило бы тратить на благотворительность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что критик Сергей Соседов заявил, что живет на 50 тыс. рублей в месяц. Он отметил, что доволен тем, что имеет.