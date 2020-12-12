Критик Сергей Соседов заявил, что живет на 50 тыс. рублей в месяц

Критик Сергей Соседов заявил, что живет на 50 тыс. рублей в месяц
Сергей Соседов раскрыл свой доход. Фото: скриншот ТВ

Он отметил, что доволен тем, что имеет.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что живет на 50 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет издание «Собеседник.ru». Соседов довольно часто критикует не только начинающих артистов, но и вполне состоявшихся. Многие издания были рады сотрудничеству с ним, но сейчас имя критика все меньше появляется в заголовках.

Соседов признался, что ему предлагают скромные гонорары, за которые работать он не согласен. Из-за этого доход критика уменьшился, но это его не печалит, так достаточно, что он «сын, одет, обут».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что критик Соседов заявил, что талант Пугачевой почти иссяк. Он отметил, что не видит на российской эстраде талантливых артистов.

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