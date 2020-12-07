Критик Соседов заявил, что талант Пугачевой почти иссяк

Он отметил, что не видит на российской эстраде талантливых артистов.

Критик Сергей Соседов рассказал, что думает об отечественных артистах. Он считает, что уже не осталось по-настоящему талантливых людей на сцене. Своим мнением он поделился в рамках программы «Однажды…».

Соседов заявил, что у каждого человека есть ресурсы, которые однажды заканчиваются. Именно поэтому важно вовремя закончить карьеру и отправиться на покой. Он раскритиковал Аллу Пугачева, которая, по мнению Соседова, давно истратила свой ресурс.

Критик уверен, что артистке не стоит думать, будто она до сих пор так же хороша, как в молодости. Он заверил, что Пугачевой ничего не поможет – даже пластические операции.

«И она ходит как девочка на тонких ножках, и куделечки»,

— сказал критик про таких звезд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соседов уверяет, что Пугачева и Галкин вместе из-за выгоды.