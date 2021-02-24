Экс-участница «Дома-2» Рапунцель показала выигранною на шоу квартиру

Девушка осталась в целом довольна, но считает, что квартира маловата.

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель показала квартиру, выигранную в конкурсе «Человек года». Кадрами она поделилась в Instagram-аккаунте.

Звезда ТВ-шоу отметила, что ей подарили студию в Одинцово. Квартира площадью в 33 квадратных метра кажется девушке маленькой для того, чтобы воспитывать там двух детей. Рапунцель отметила, что студия неплохая, но в нее предстоит вложить много денег. Девушке предстоит сделать ремонт, закупить мебель и бытовую технику. Что делать с квартирой дальше – Рапунцель пока не решила.

Блогер добавила, что у нее есть двухкомнатная квартира в Москве, на которую они накопили вместе с мужем. Напоминаем, что девушка выиграла квартиру в декабре 2019 года благодаря поддержке телезрителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы изменения и ведущие проекта «Дом-2» после перехода на СТС Love.