Telegram обзавелся новой функцией

Telegram обзавелся новой функцией
Telegram включил функцию автоматического удаления сообщений из чатов. Фото: pixabay.com

В мессенджере Telegram появилась новая функция — автоматическое удаление сообщений в любых чатах, а также временные ссылки для приглашения в группы и каналы.

В зависимости от установленного срока сообщения будут удаляться спустя 24 часа или семи дней после отправки. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

При этом включать функцию автоматического удаления смогут только администраторы групп и каналов. Ранее это было возможно только в секретных чатах. Также теперь число участников в группах не ограничено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за первый месяц года приложение, разработанное создателем соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым, обогнало TikTok и WhatsApp по общему количеству скачиваний в магазинах App Store и Google Play.

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