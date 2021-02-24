Telegram обзавелся новой функцией

В мессенджере Telegram появилась новая функция — автоматическое удаление сообщений в любых чатах, а также временные ссылки для приглашения в группы и каналы.

В зависимости от установленного срока сообщения будут удаляться спустя 24 часа или семи дней после отправки. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

При этом включать функцию автоматического удаления смогут только администраторы групп и каналов. Ранее это было возможно только в секретных чатах. Также теперь число участников в группах не ограничено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за первый месяц года приложение, разработанное создателем соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым, обогнало TikTok и WhatsApp по общему количеству скачиваний в магазинах App Store и Google Play.