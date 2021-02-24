В пандемию коронавируса россияне стали чаще обращаться к психологам

В пандемию коронавируса россияне стали чаще обращаться к психологам
В основном, россияне жалуются на страх заболеть. Фото: pixabay

В период пандемии количество людей с тревожными и депрессивными расстройствами в разных регионах России выросло на 10-30 процентов. В основном, россияне жалуются на страх заболеть, панические атаки и другие проблемы, связанные с боязнью коронавируса.

В Северной столице количество обращений к психиатрам выросло на 30 процентов по сравнению с 2019 годом. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Центра имени Бехтерева Минздрава РФ Татьяну Караваеву.

Также чаще обращаться к психологам на фоне пандемии стали жители Москвы, Воронежской области, Приморья и ряда других регионов.

Люди жалуются на депрессию и стресс, а также переживают из-за здоровья и личных проблем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из США выяснили, какова взаимосвязь между нерегулярным сном и состоянием ментального здоровья. Оказывается, те, кто не высыпаются, подвержены депрессии больше остальных.

коронавирус пандемия психолог


 

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В пандемию коронавируса россияне стали чаще обращаться к психологам
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