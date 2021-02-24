Обесточенный ЖК «Йога» подключили к дизельному генератору

Причиной отключения воды и электричества стала авария на сетях РСК "РЭС". Фото: pixabay

Причиной отключения воды и электричества стала авария на сетях РСК "РЭС". Фото: pixabay

В обесточенный корпус ЖК «Йога» в Приморском районе частично вернули электричество. Накануне вечером жильцы жаловались на отсутствие света, воды и тепла.

Как сообщили в администрации Приморского района, ночью к дому №55 по Комендантскому проспекту доставили и подключили дизельный генератор. Это позволило вернуть в дом отопление, холодную и горячую воду. Также его мощности хватило на включение лифтов и света в местах общего пользования.

Сейчас специалисты устраняют аварию. Ночью сообщалось, что работы планируется завершить к утру, чтобы в квартиры петербуржцев вернулось электричество.

Отмечается, что причиной отключения воды и электричества стала авария на сетях РСК «РЭС».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители ЖК «Йога» жалуются на отсутствие света, воды и тепла.