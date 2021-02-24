В Волхове хотят переименовать одну улицу в память об актере Василии Лановом

В Ленинградской области прозвучало предложение переименовать одну из улиц в память об ушедшем из жизни актере Василии Лановом.
Об этом стало известно в среду, 24 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации Ленобласти, переименовать улицу в память о советском и российском актере театра и кино могут в городе Волхов.
С таким предложением выступил районной администрации Алексей Брицун. Он вынес инициативу на депутатскую комиссию.
Напомним, Василий Лановой скончался 28 января в Москве от последствий коронавируса в возрасте 87 лет. Церемония прощания с актером прошла в столичном театре имени Вахтангова, после чего артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что друг Ланового рассказал, кто виноват в его смерти.