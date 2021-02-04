Друг Ланового рассказал, кто виноват в его смерти

Друг Ланового рассказал, кто виноват в его смерти
Василий Лановой. Фото: сайт Театра Вахтангова

Он убежден, что актер был бы жив, если бы его не заставляли работать.

Друг народного артистка СССР Василия Ланового, который скончался из-за коронавируса, рассказал, кто виноват в трагической развязке. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Источник отметил, что актер продолжал выступать на сцене, несмотря на пандемию. Делал он это якобы потому, что его заставляли. Также Лановому приходилось общаться с поклонниками, которым он не мог отказать в совместном фото без медицинской маски. Собеседник убежден, что организаторы концертов понимали, что Лановому нездоровится, но ничего не предпринимали.

Напоминаем, что о смерти Ланового стало известно в конце января 2021 года. Он заболел коронавирусом, после этого его состояние ухудшилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве прощаются с актером Василием Лановым.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
актер василий лановой пандемия смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА в овертайме победил «Локомотив»
Лауреат Нобелевской премии высказался о «Спутник V»
Глава МИД Финляндии приедет в Петербург, чтобы обсудить дело Навального с ...
В Петербурге открыли новые пункты вакцинации от коронавируса
Эксперты перечислили пять странных симптомов коронавируса
Кокорин все-таки сыграет против «Интера»
В МВД заверили, что права задержанных не нарушаются в спецприемнике в Сахарово
Названо условие для встречи Борреля с Навальным