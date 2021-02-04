Друг Ланового рассказал, кто виноват в его смерти

Он убежден, что актер был бы жив, если бы его не заставляли работать.

Друг народного артистка СССР Василия Ланового, который скончался из-за коронавируса, рассказал, кто виноват в трагической развязке. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Источник отметил, что актер продолжал выступать на сцене, несмотря на пандемию. Делал он это якобы потому, что его заставляли. Также Лановому приходилось общаться с поклонниками, которым он не мог отказать в совместном фото без медицинской маски. Собеседник убежден, что организаторы концертов понимали, что Лановому нездоровится, но ничего не предпринимали.

Напоминаем, что о смерти Ланового стало известно в конце января 2021 года. Он заболел коронавирусом, после этого его состояние ухудшилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве прощаются с актером Василием Лановым.